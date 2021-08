Nieuwe cultuurseizoen met Uitmarkt van start, maar geen reden tot feest

Minder publiek betekent opnieuw fikse financiële tekorten. "We hebben nu uitgerekend dat er in het derde kwartaal circa 580 miljoen minder en in het vierde kwartaal ongeveer 420 miljoen euro minder publieksinkomsten zijn dan in een normaal jaar", zegt Bartelse.

En daarmee worden volgens Bartelse de artiesten en zzp'ers het hardst getroffen. Er is binnen de taskforce grote zorg over hun positie omdat de steun hen onvoldoende zou bereiken. "Door de lockdown zijn er geen opdrachten, geen optredens. Het gros van deze freelancers zit al anderhalf jaar zonder inkomen en met weinig steun. We moeten hen nu steunen. Ze vormen het kloppend hart van de sector. Ook daarom moet de sector weer open."

Het Nationale Ballet heeft gebruikt gemaakt van de overheidssteun. "We zijn heel blij dat we de steun hebben gehad om ons in staat te stellen om door te gaan. In veel landen is dit niet het geval en is de situatie vaak erbarmelijk. Met name ook voor dansers", zegt Brandsen. Met de steun waren zij wel in staat hun freelancers, die ze in mindere mate hebben kunnen inzetten, financieel te ondersteunen.

Tussen hoop en vrees

De opening van het seizoen is volgens de taskforce tussen hoop en vrees. De hoop is dat het einde echt in zicht is. De vrees is dat het virus toch weer toeslaat. Bartelse concludeert: "Wij zijn de eerste die sluiten en de laatste die opengaan." De taskforce culturele en creatieve sector doet daarom niet alleen een beroep op de overheid, maar doet vooral een beroep op zijn publiek om de sector het komende seizoen te steunen. "Kom weer terug en geniet van het rijke culturele aanbod."