Slachtoffers overstromingen Duitsland herdacht in Aken: 'Wij rouwen vandaag met jullie'

De president riep in zijn toespraak op om in actie te komen tegen klimaatverandering. Duitsland moet zich er volgens hem op instellen dat het land in de toekomst vaker zal worden getroffen door extreme weersomstandigheden. "We moeten veel uitgebreidere voorzorgsmaatregelen nemen om onszelf beter te beschermen."

Behalve Duitsland werden ook België en Nederland vorige maand getroffen door watersnood. In België vielen enkele tientallen doden.

Dinsdag bleek uit internationaal onderzoek dat extreme regenval zoals bij de recente overstromingen vaker zal voorkomen, als gevolg van klimaatverandering. Hoeveel vaker is niet exact te zeggen: er is een forse onzekerheidsmarge.

Zijn we klaar voor de watersnoodrisico's in de toekomst? NOS op 3 zocht het uit: