Haris helpt Afghaanse vluchtelingen in Istanbul: 'Ik voel hun pijn'

Toen Rotterdammer Haris Faiz (30) op 15 augustus op Schiphol stond, dacht hij nog dat hij een aantal uur later in Kabul zou staan. Dagenlang had hij via social media donaties binnengehaald waarmee hij mensen in zijn geboorteland wilde gaan helpen. Maar toen hij in Istanbul landde, waar hij een tussenstop had, bleek dat Kabul in handen van de Taliban was gevallen. Zijn aansluitende vlucht werd geannuleerd.

In plaats van terug naar huis te gaan, besloot hij in Istanbul te blijven. Nu helpt hij er vluchtelingen die in de afgelopen jaren al uit Afghanistan zijn gevlucht, en geen kant op kunnen. "Ik heb zoveel mensen kunnen helpen dat ik achteraf denk dat het misschien was voorbestemd dat ik in Istanbul zou stranden", zegt hij twee weken later. "Om de situatie van Afghanen hier te zien, en om hier ook aandacht voor te vragen".

Klein Afghanistan

In een kleine huurauto scheurt de Nederlandse Afghaan door de wijk Zeytinburnu, alsof hij er al jaren woont. De wijk wordt ook wel Klein Afghanistan genoemd. Druk bellend loopt hij door de nauwe straatjes. Met behulp van nieuwe vrienden komt hij in contact met Afghaanse vluchtelingen die hulp nodig hebben.

"Er zijn zo veel mensen die in hele slechte omstandigheden leven hier," vertelt Faiz. "Jongens die op straat slapen, of met zijn tienen in een klein kamertje wonen. Alleenstaande moeders die helemaal niks meer hebben. Hartverscheurend. Ik had nooit gedacht dat ik in een stad als Istanbul dit zou tegenkomen."