Met een lied, podcast of VR coldcases onder de aandacht brengen. Werkt dat?

Coldcases zijn hot. Regelmatig berichten de media over een onopgeloste moord of verdwijning, waarin al dan niet na tientallen jaren een doorbraak tot stand is gebracht. Dit jaar alleen al werden bijvoorbeeld de zaken van Els Slurink (1997), Hans Schonewille (1999), Sem Vijverberg (2006) en Sjaak Gerwig (1995) breed uitgemeten.

Afgelopen week kwam daar de zaak uit 1989 van Wies Hensen uit Budel bij. Vanaf vandaag staat er op de kermis in Budel, waar Hensen voor het laatst levend werd gezien, een mobiel lab waar bezoekers met een virtual reality-bril de plaats delict kunnen bekijken.

Het maakt onderdeel uit van een nieuwe communicatiestrategie van de politie, die experimenteert met nieuwe vormen om de aandacht te trekken. Per zaak wordt bekeken wat de meest kansrijke manier is om aan de gouden tip te komen. In Budel is dat dus een VR-bril.

Gadgets

"Door mensen uit de buurt te confronteren met de plaats delict, hopen we dat er emoties en herinneringen loskomen", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Het doel: nieuwe namen van mensen om het dna-profiel van de onbekende dader mee te kunnen vergelijken.

"De politie is dol op nieuwe gadgets, zoals een VR-bril", zegt Peter van Koppen, emeritus hoogleraar rechtspsychologie aan de VU. Hij deed onderzoek naar tal van coldcases. "Ik ben niet bij voorbaat tegen het uitproberen van nieuwe dingen, maar of het effect gaat hebben is de vraag."

Volgens Van Koppen genereert het vooral veel aandacht: "Dat is niet slecht, maar je moet niet de illusie hebben dat mensen opeens zeggen: 'O ja, dit weet ik nog, maar heb ik nooit eerder verteld.'"

Podcasts en liedjes

In de coldcase van Wies Hensen worden ook 'klassieke' methodes ingezet, zoals aandacht in Opsporing Verzocht en het uitloven van een beloning voor de gouden tip. Maar behalve de VR-experience is er ook een podcastserie over de moordzaak gemaakt. Dat gebeurde ook in de zaak van Hans Schonewille.

Bij de zaak van baby Sem Vijverberg nam Xander de Buisonjé een nummer op. Ook droegen spelers van De Graafschap, dat speelt in stadion De Vijverberg, voor een wedstrijd een T-shirt om aandacht voor de zaak te vragen. Het stadion werd een dag omgedoopt in Stadion Sem Vijverberg.

Beelden van de actie bij De Graafschap, met het nummer van De Buisonjé: