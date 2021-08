Explosief geplaatst bij fruithandel in Nieuwegein, geen gewonden

Op een bedrijventerrein in Nieuwegein is vannacht een explosief ontploft bij fruithandel Lukassen & Zn. Niemand raakte gewond. De voorgevel van het pand is flink beschadigd.

Het gebeurde vannacht rond 02.00 uur. Op dat moment waren er mensen aan het werk in het pand. Zij bleven ongedeerd.

Het is nog niet duidelijk wat voor explosief het was. "Ze hebben een pakket voor de deur gelegd. Ik denk een brandbom of een handgranaat", zegt directeur Gert Lukassen tegen RTV Utrecht.

Bedreigde fruithandel

De directeur moest vannacht meteen denken aan een fruithandel in het Gelderse Hedel. Daar werden kilo's cocaïne gevonden in een lading bananen. Sindsdien worden de eigenaren, werknemers en hun familieleden bedreigd.

"Geen idee of dit ook zoiets is", zegt Lukassen. Er zijn volgens hem bij het bedrijf nooit drugs gevonden tussen een lading fruit. De politie neemt het mogelijke scenario van drugsgeweld mee in het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Op camerabeelden is te zien dat het explosief vlak voor de ontploffing door iemand is neergelegd. Er is nog niemand aangehouden.