Wekdienst 28/8: Ledenbijeenkomsten PvdA en GroenLinks • Mars voor Afghanistan

Wat heb je gemist?

De VS heeft in Afghanistan een aanval uitgevoerd op de tak van Islamitische Staat in het land, IS-K. Volgens het Pentagon is daarbij de IS-leider die het doelwit was omgekomen. De actie is een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul, afgelopen donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikaanse militairen om het leven. Het aantal Afghaanse doden is niet duidelijk; genoemde aantallen variëren van 79 tot 169.

De drone-aaval op IS-K werd uitgevoerd in de oostelijke provincie Nangahar. Details over wie het doelwit was en hoe deze persoon betrokken was bij de aanslag in Kabul zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse defensie zijn er bij de aanval geen burgerdoden gevallen, maar verdere informatie werd niet vrijgegeven.

Ander nieuws uit de nacht: