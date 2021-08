VDL Nedcar start productie maandag op, heropening uitgesteld door wereldwijd chiptekort

Autofabriek VDL Nedcar in Born start de productie maandag weer op. De fabriek, waar BMW's en Mini's in elkaar worden gezet, zou aanvankelijk begin deze week weer gaan draaien na een zomerstop van drie weken, maar vanwege wereldwijde chiptekorten werd de heropening uitgesteld.

Schaarste aan computerchips is al langer een groot probleem in de auto-industrie. Tekorten dwongen VDL Nedcar in mei ook al twee keer de productie te staken.

Een woordvoerder van VDL zegt dat de toevoer van componenten de komende tijd waarschijnlijk nog onzeker blijft. Het bedrijf kan wat betreft de levering van materialen vooralsnog slechts een week vooruitkijken, meldt 1Limburg.

Wereldwijd probleem

Vrijwel alle grote automerken hebben in de productiecapaciteit gesneden omdat er te weinig chips voorhanden waren.

Daimler, het Duitse moederbedrijf van Mercedes, verlengt volgende week zijn regeling waarbij medewerkers van stilgelegde fabrieken in Duitsland en Hongarije met verlof moeten. In Duitsland vult de overheid de salarissen dan aan via een vorm van deeltijd-WW.

In onderstaande video duikt NOS op 3 in het chiptekort en in de strijd om de macht in de chipwereld: