Afghanen in Nederland: 'Onze vrienden en familie worden geterroriseerd'

Uit andere delen van het land komen soortgelijke verhalen, via vrienden en familieleden in Nederland, bij de NOS terecht. Zoals het verhaal van een alleenstaande weduwe uit Mazar-i-Sharif die thuis door de Taliban is toegetakeld.

Onze bron is haar achternicht, een vrouw die jaren geleden naar Nederland is gevlucht en in Zutphen woont. Voor de veiligheid van haar aanverwanten in Afghanistan wil zij anoniem blijven.

Haar familielid in Afghanistan voedt vier kinderen op in haar eentje. "Haar man is overleden", vertelt ze. "De afgelopen jaren werkte zij voor het Rode Kruis als kleermaakster. Nu leert ze kinderen om kleren te maken en met het geld dat ze daarmee verdient kan ze haar eigen kinderen te eten geven. Maar deze week zijn de Taliban daarachter gekomen en kwamen ze haar slaan. Je ziet het op de foto's. Ze waarschuwden haar: als jij weer buitenshuis wordt gezien, komen we je handen breken. Die vrouw weet nu niet meer hoe ze kan zorgen voor eten voor haar kinderen. De oudste is pas tien."