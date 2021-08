Verenigingen vrezen tweedeling over vaccinaties: 'Heet hangijzer nu'

"Dat is een heet hangijzer op dit moment", zegt voorzitter Hans-Willem van Gellekom. "Er is een discussie over gaande, en dat wordt nog veel erger als we straks binnen gaan spelen." Hij wil vooral onenigheid binnen de vereniging voorkomen. "Alle leden zijn ons even lief en door die verrekte corona zou je daar nu tweespalt over krijgen, en dat willen we niet."

Ook Anne Jochum de Vries van Sport Friesland, het regionale steunpunt voor sportverenigingen, krijgt vragen hierover. In het noorden zijn de vakanties al voorbij en wordt er volop gesport. "Het is prachtig dat het weer begint, maar het is ook een lastige situatie", zegt hij. "Mensen zitten er verschillend in. Iemand kan zonder angst bij een ander in de auto stappen naar een uitwedstrijd terwijl anderen daar problemen mee hebben omdat ze niet weten of iemand gevaccineerd is."