Agent die relschopper doodde bij Congresbestorming: 'Ik was doodsbang'

Eerder deze week oordeelde zijn werkgever dat Byrd rechtmatig handelde. Hij wordt daarom niet vervolgd voor de dood van Babbitt.

Omdat Babbitt door extreemrechtse groeperingen als martelaar wordt gezien, werd Byrd geadviseerd anoniem te blijven. Hij spreekt zich nu uit om zijn verhaal te kunnen doen en te vertellen over de vele bedreigingen aan zijn adres. "Er wordt gesproken over mij vermoorden, onthoofden, vreselijke en wrede dingen", zei Byrd. Omdat hij zwart is komen er ook racistische beledigingen binnen. "Het is allemaal om moedeloos van te worden."