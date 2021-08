'Kolibrie-vrouwtjes vermommen zich als man om met rust gelaten te worden'

Onderzoekers in het Centraal-Amerikaanse regenwoud hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan: een deel van de kolibrie-vrouwtjes vermomt zich als mannetje, waardoor ze meer met rust worden gelaten door het andere geslacht.

Waar het in het dierenrijk meestal de mannetjes zijn die kleurrijk en flamboyant zijn uitgedost, blijkt dat voor kolibries anders te liggen, ontdekten de biologen. Zij vingen in het regenwoud van Panama 436 witnekkolibries. Ongeveer 20 procent van de volwassen vrouwelijke vogeltjes bleek geen grauw verenpak te hebben, maar was juist kleurrijk - precies zoals hun mannelijke soortgenoten dus.

De onderzoekers opperen twee scenario's. Mogelijkheid één is dat de vrouwtjes kleurrijke veren laten groeien om mannelijke soortgenoten aan te trekken. In het tweede scenario gebeurt het tegenovergestelde. De felle kleuren houden de mannetjes juist op afstand, waardoor vrouwtjes minder last hebben van ongewenst gedrag. Daardoor houden zij meer tijd over om naar voedsel op zoek te gaan en hun voedselvoorraad te beschermen, opperen de biologen.

"De felle kleuring wordt geassocieerd met agressie", zegt onderzoeker Jay Falk van de Universiteit van Washington tegen National Geographic. "Eruit zien als mannetje, lijkt bullebakken af te schrikken." Het onderzoek werd vandaag gepubliceerd in het vakblad Current Biology.

Bewijs

De onderzoekers deden nog een opmerkelijke bevinding: alle jonge dieren hadden felgekleurde veren, iets wat niet vaak voorkomt bij vogels. Een deel van de vrouwtjes kreeg op latere leeftijd pas een grauwer verenpak.

Die bevinding ondersteunt volgens de biologen de theorie dat de felgekleurde vermomming vrouwtjes tegen nafluiten beschermt. De jonge (felgekleurde) vogeltjes kunnen zich immers nog niet voortplanten en hebben er niets aan om aantrekkelijk gevonden te worden. Maar als ze soortgenoten weten af te schrikken, helpt ze dat wel overleven.

Het doorslaggevende bewijs zagen de biologen in de uiteindelijke voorkeur van de mannetjes. Die hadden namelijk meer aandacht voor grauwgekleurde vrouwtjes.