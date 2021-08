Terreurvrees komt uit: explosies eisen levens in Kabul

In de buurt van het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee grote explosies geweest. Een bron binnen de Taliban zegt tegen de zender Al-Jazeera dat er zeker elf dodelijke slachtoffers zijn. Onder hen zijn volgens die bron ook buitenlanders en strijders van de Taliban.

Persbureau Reuters meldt op gezag van een andere Taliban-bron dat er dertien doden zijn. Een of twee zelfmoordterroristen zouden de aanslag hebben gepleegd bij een poort van de luchthaven en bij een hotel.

Evacuatie

De Amerikanen maakten de afgelopen dagen haast met de evacuatie van landgenoten uit Afghanistan, omdat er volgens inlichtingendiensten signalen waren dat er een aanslag ophanden zou zijn.

Duizenden mensen proberen anderhalve week na de razendsnelle overname van Kabul door de Taliban het vliegveld te bereiken. De wegen rond de luchthaven zitten al dagen verstopt.

Ook Nederland

De aanslagdreiging was ook de reden dat meerdere landen gisteren en vandaag besloten om direct te stoppen met evacueren. Ook Nederland kondigde dat vandaag aan. De Amerikanen hebben gezegd dat ze dinsdag helemaal weg willen zijn uit Afghanistan. Zij willen in de dagen ervoor hun militairen en materieel het land uit brengen.

Het ministerie van Defensie in Den Haag is op de hoogte van de explosie, maar een woordvoerder heeft nog geen verdere informatie. De Amerikaanse president Biden is ingelicht over de ontploffing.

Dit zijn de eerste foto's van na de aanslag: