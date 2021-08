Rutte: verschrikkelijk dat mensen niet meer naar vliegveld Kabul kunnen

Het kabinet vindt het "verschrikkelijk nieuws" dat mensen die nog op weg waren naar het vliegveld van Kabul daar niet meer naartoe kunnen. Dat zei demissonair premier Rutte in een korte verklaring over de toestand in Afghanistan. Hij zei dat de situatie op het vliegveld van Kabul de afgelopen uren zo is verslechterd dat er nu ook een terreurdreiging is.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat Nederland na vandaag geen evacuatievluchten uit Kabul meer uitvoert. Dat gebeurt na een dringend advies van de Verenigde Staten om uit het land te vertrekken.

Nederland en andere landen hebben dus te horen gekregen dat er een terreurdreiging op het vliegveld is en de Amerikanen willen volgende week dinsdag helemaal weg zijn uit Afghanistan. Zij willen de dagen ervoor hun militairen en materieel het land uitbrengen.

Vertrekplan

Het kabinet heeft daarom een 'vertrekplan' in werking gesteld. Het is de bedoeling dat de nog aanwezige Nederlandse militairen en het ambassadepersoneel met de laatste vluchten het land verlaten.

Nederland heeft mensen die nog op weg waren gevraagd niet meer naar het vliegveld te gaan. Rutte hij noemde het "relatief goed nieuws bij al deze ellende" dat vannacht bussen met 118 mensen veilig op het vliegveld zijn aangekomen. "Maar het is slecht nieuws dat we Nederlanders met hun gezinnen en anderen die we hadden willen evacueren, op dit moment niet kunnen meenemen."

Volgens Rutte werkt het kabinet er "koortsachtig" aan om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Nederland werkt daarin samen met andere Europese landen en landen in de regio.