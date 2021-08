Shell gaat groene stroom en gas leveren aan consumenten thuis

Nederlanders krijgen binnenkort de keuze uit nog een energieleverancier voor elektriciteit en gas: Shell. Het olie- en gasbedrijf gaat stroom aan mensen thuis leveren, en heeft daarvoor al een vergunning gekregen van toezichthouder ACM.

Het zal gaan om 'CO2-gecompenseerd gas' en groene stroom die het bedrijf op de energiemarkt inkoopt van Nederlandse zonne- en windparken. Hoeveel stroom en gas Shell gaat leveren, is niet duidelijk. Barbara van de Bergh, die de energielevering in Nederland moet gaan leiden, zegt een 'significante' speler te willen worden.

"Wij willen dit aanbieden, omdat wij een leidende rol willen spelen in de energietransitie", aldus Van de Bergh. "Daarbij vinden we het van belang dat we mensen actief gaan helpen hun energieverbruik te verduurzamen."

Op dit moment gaat het grootste deel van de investeringen van Shell naar de winning en verkoop van olie en gas. Onlangs werd het bedrijf nog door de rechter gedwongen om zijn uitstoot sneller terug te dringen.

Maar volgens Van de Bergh staat de beslissing om groene stroom en gas te gaan leveren aan Nederlandse klanten daar los van. Het bedrijf doet dit al in Groot-Brittannië en Duitsland. Hoeveel het leveren van groene stroom en gas aan huishoudens bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot, kan ze niet zeggen.

Minder pompen, meer handel

Shell staat niet alleen onder druk om de eigen uitstoot terug te dringen. Het bedrijf is ook bezig zijn verdienmodel te hervormen. Het wil zich in de toekomst steeds meer gaan richten op de handel in energie, in plaats van het aanboren of opwekken daarvan.

Nu verdient het concern nog geld aan het winnen van olie en gas, maar de verwachting is dat de markt hiervoor in de komende decennia zal slinken. Aan het opwekken van elektriciteit valt minder te verdienen, wat de handel in energie voor Shell aantrekkelijker maakt.

Het bedrijf probeerde eerder al de Nederlandse energieleverancier Eneco over te nemen, maar werd afgetroefd door het Japanse Mitsubishi. Nu zet Shell dus zelf de stap om aan consumenten thuis te gaan leveren. Het verwacht eind dit jaar de eerste klanten aan te sluiten.