Politieagenten en verdachte "stabiel" na schietpartij Dordrecht

De twee politieagenten en een verdachte die gisteravond zwaargewond raakten bij een schotenwisseling in Dordrecht zijn in "stabiele" toestand, laat het Openbaar Ministerie weten.

Na de schietpartij zijn drie mannen opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 34 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 38-jarige man uit Dordrecht. De 24-jarige man is de verdachte die in het ziekenhuis ligt, meldt Rijnmond.

De agenten waren afgekomen op een melding van overlast, waarbij een aantal mensen schreeuwde, tegen auto's schopte en spullen tegen deuren gooide. Volgens de politie is onduidelijk wat daarna de aanleiding was voor de schietpartij in de Christiaan de Wetstraat, in het centrum van Dordrecht. In totaal is zeker elf keer geschoten, melden getuigen.

Zoals gebruikelijk wanneer de politie heeft geschoten, stelt de rijksrecherche een onderzoek in op de plek waar de schietpartij heeft plaatsgevonden.