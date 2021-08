Nederland roept op niet meer naar vliegveld Kabul te komen, angst voor aanslag

Nederland roept evacués in Kabul op niet meer naar het vliegveld te komen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad te gevaarlijk en zijn de poorten van het vliegveld gesloten. Mensen wordt opgeroepen naar een veilige locatie elders te gaan.

De Amerikaanse, Britse en Australische autoriteiten deden eerder eenzelfde soort oproep. Burgers die nog bij het vliegveld waren, werden opgeroepen daar te vertrekken. De situatie bij de luchthaven wordt steeds chaotischer en gevaarlijker. De Britse minister van Defensie Heappey heeft gezegd dat er "zeer, zeer betrouwbare informatie" is over een dreigende aanslag op het vliegveld.

Eerder lukte het drie bussen met Nederlanders om het internationale vliegveld van Kabul binnen te komen. De bussen moesten meer dan 24 uur wachten bij een van de ingangen van de luchthaven, voor ze tot het terrein werden toegelaten.

In de bussen zaten in totaal zo'n 120 mensen, allemaal met een Nederlands paspoort, meldt een bron die contact heeft met inzittenden. Of de inzittenden Kabul inmiddels hebben verlaten, kon het ministerie van Defensie in Den Haag niet zeggen.

België en Frankrijk

De deadline voor evacuaties is 31 augustus, de dag waarop de Verenigde Staten hebben aangekondigd dat ze helemaal weg willen zijn uit Afghanistan. Of de evacuaties tot die dag door kunnen gaan, lijkt onduidelijk.

Een aantal landen heeft inmiddels duidelijk gemaakt eerder te stoppen met de luchtbrug. Frankrijk kondigde vanochtend aan na vandaag geen mensen meer te evacueren. België voert nu al geen vluchten meer uit.