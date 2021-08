Zij wachten op evacuatie uit Kabul: 'Heel Afghanistan is als een hel voor mij'

"Ik volg het nieuws iedere dag en ben op de hoogte van de deadline van 31 augustus, het laatste moment voor evacuatie. Ik maak me veel zorgen, want ik heb een paar keer geprobeerd om de Nederlandse autoriteiten te bereiken, maar krijg geen antwoord. En nog steeds weet ik niet: worden we geëvacueerd of niet? Staan we op de lijst of niet?"

De Afghaanse Nederlander vreest voor zijn eigen leven en dat van zijn gezinsleden. Ze zijn allemaal geboren in Panjshir, de enige provincie die de Taliban nog niet onder controle hebben. "Dat betekent dat ik hoe dan ook moet vluchten", zegt hij. "Of ik nu voor de vorige regering heb gewerkt of niet, de naam van mijn geboorteplek betekent automatisch dat ik voor de Taliban de vijand ben."