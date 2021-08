Politie vindt dode in Nijmeegse woning

In Nijmegen is de afgelopen avond iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 23.00 uur een melding van een schietincident in een woning in het westen van de stad en agenten troffen daar de overleden persoon aan.

Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Ook is niet bekendgemaakt of er iemand is aangehouden.

Forensisch rechercheurs doen onderzoek in de woning.