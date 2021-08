Twee gewonden, onder wie een agent, bij schietpartij in Dordrecht

Bij een schietpartij in Dordrecht zijn twee mensen gewond geraakt, onder wie een agent. Twee mensen zijn aangehouden.

De regionale omroep Rijnmond meldt dat de schietpartij in de Christiaan de Wetstraat was. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Volgens een woordvoerder van de politie waren ze allebei aanspreekbaar.

Onbekend is nog wat de aanleiding van de schietpartij was. Burgemeester Kolff spreekt op Twitter van een heftig incident. De agent is volgens hem "serieus gewond" geraakt.