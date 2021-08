Het wordt spannend in Duitsland: de SPD van Olaf Scholz wordt populair

Nog iets meer dan een maand en dan mogen de Duitsers een nieuw parlement kiezen. Na zestien jaar verlaat Angela Merkel de politiek, dus komt er sowieso een nieuwe bondskanselier.

De verkiezingsstrijd is ongekend spannend: waar het een maand geleden nog leek dat de race tussen de christendemocraten van de CDU/CSU en de Groenen zou gaan, zitten sinds een week of twee de sociaal-democraten van Olaf Scholz op het inhaalspoor.

Vandaag stond de SPD - voor het eerst in vijftien jaar - in de peilingen zelfs boven de CDU/CSU. Hier vind je de laatste peilingen op een rijtje.

Historisch slecht

De christendemocraten staan er historisch slecht voor. Ze zakken in de peilingen steeds verder richting de grens van 20 procent. In de laatste peiling van Forsa haalden ze 22 procent van de stemmen, het laagste resultaat ooit. De partij maakt zich ernstige zorgen, omdat er - zou dit de uitslag zijn van de verkiezingen - ook regeringen zonder de christendemocraten mogelijk zijn.

"In oppositie heb ik helemaal geen zin", mopperde de leider van de Beierse zusterpartij Markus Söder onlangs. Hij leverde begin dit jaar een felle strijd met partijleider Armin Laschet om het lijsttrekkerschap.

Laschets impopulariteit wordt gezien als een van de belangrijkste redenen waarom het zo slecht gaat met de CDU. Hij was al nooit geliefd bij kiezers, die hem kleurloos, planloos en weinig charismatisch vinden. Een blunder tijdens een bezoek aan het overstromingsgebied heeft zijn imago nog verder aangetast.

Laschet is ook minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die sterk getroffen werd door de overstromingen deze zomer. Tijdens een toespraak van president Steinmeier op tv stond Laschet in de achtergrond grappen te maken met hulpverleners. Dit kwam hem op veel kritiek te staan.

Onhandige versprekingen

Ook bij de Groenen verloopt het niet soepel. Lijsttrekker Annalena Baerbock werd betrapt op het 'opleuken' van haar CV en kopieerde stukken tekst zonder bronvermelding in haar boek 'Jetzt'. Ze maakte nog wat onhandige versprekingen en lijkt daardoor zich vooral de hele tijd te moeten verontschuldigen.

De fouten die Baerbock maakt, versterken het beeld dat haar concurrenten van haar willen schetsen: dat Baerbock als 40-jarige zonder bestuurservaring niet klaar is voor het bondskanselierschap. In de peilingen zakken de Groenen weg naar de derde plaats.

Degene die van dit geblunder profiteert is SPD-leider Olaf Scholz. In enquêtes wordt hij van de drie al langer als meest geschikte bondskanselier gezien. Velen zien in hem de politicus, met wie Duitsland misschien wel het meest 'hetzelfde' blijft, de politicus die nog meer op Merkel lijkt dan de kandidaat van haar eigen partij, Laschet.

Scholz heeft tot nu toe geen grote uitglijders gemaakt, maar bleef ook buiten het kritische vizier van de media. Wie weet komt de kritiek op zijn optreden als minister van Financiën in de Wirecard- en CumEx-schandalen nog. Ook als burgemeester van Hamburg maakte hij tijdens de G20 geen goede indruk, toen links-radicalen een spoor van vernieling trokken door de stad.