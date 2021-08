Graansilo in Zierikzee krijgt waterpeilschaal voor klimaatverandering

In Zierikzee is vandaag begonnen met het maken van een groot kunstwerk op een graansilo. Daarop wordt een veertig meter hoge waterpeilschaal geschilderd, om mensen te attenderen op de gevolgen van klimaatverandering.

"Ik wil dat mensen zich afvragen hoe hoog het water eigenlijk staat", zegt kunstenaar Dieuwke Parlevliet tegen Omroep Zeeland. Ze ontwierp het werk samen met leerlingen van de Theo Thijssenschool in Zierikzee. Het idee achter het werk is dat als al het ijs op de wereld smelt, de hele graansilo onder water zou komen te staan. "Het moet mensen bij de klimaat-les houden."

Een schildersbedrijf uit Zierikzee is de klus aan het voorbereiden. "Een hele dappere man in zo'n bakje is nu het mos aan het verwijderen zodat er geschilderd kan gaan worden", zegt Parlevliet.

Het werk moet op 10 september klaar zijn. Bijna alle basisschoolleerlingen van Schouwen-Duiveland komen dan naar de silo toe om een video op te nemen. Die clip wordt opgestuurd naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die in november in Glasgow plaatsvindt.