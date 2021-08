Twee nieuwe aanhoudingen in zaak-Mallorca

De politie heeft nog eens twee personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca, vorige maand. Daarbij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven.

Het gaat om twee mannen van 18 jaar uit Hilversum. Ze zijn vanochtend opgepakt.

De mannen worden verdacht van poging tot doodslag in een horecagelegenheid en van het plegen van openlijk geweld in zowel een horecagelegenheid als op de boulevard in badplaats El Arenal.

Mogelijk meer arrestaties

Heuvelman overleed op de boulevard nadat een groep mannen uit het Gooi meerdere keren tegen zijn hoofd had geschopt. De twee die vanochtend zijn opgepakt, worden niet verdacht van doodslag op Heuvelman.

In totaal zitten er in de zaak nu vijf verdachten vast. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.