Filipijnse president Duterte wil door, maar dan als vicepresident

De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil volgend jaar opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dan als vicepresidentskandidaat. Dat heeft zijn partij PDP-Laban bekendgemaakt.

Volgens de wet mag de president van de Filipijnen maar één termijn van zes jaar dienen. Critici van de 76-jarige Duterte zien in zijn plannen voor het vicepresidentschap een manier om die beperking te omzeilen. PDP-Laban spreekt van een opoffering en stelt dat Duterte naar de roep van het volk luistert door akkoord te gaan met de vicepresidentskandidatuur.

Zijn partij hoopt dat op deze manier het beleid van de afgelopen vijf jaar kan worden voortgezet en noemt daarbij expliciet de strijd tegen terrorisme en drugs. Daarop is internationaal juist veel kritiek: volgens een aanklager van het Internationaal Strafhof zijn de afgelopen jaren duizenden tot wel tienduizenden mensen onwettig gedood door de Filipijnse politie.

Vaccinaties voor politiek

Wie de presidentskandidaat wordt, is nog niet officieel bekendgemaakt. Begin deze maand schoof de partijtop senator en Duterte-vertrouweling Christopher 'Bong' Go naar voren.

Go (47) houdt echter vol dat hij geen interesse heeft in het hoogste ambt. In een reactie op het nieuws over Duterte zegt hij dat het aanpakken van de coronacrisis voor hem de hoogste prioriteit heeft. "Vaccinaties voor politiek."

Op 8 september houdt de PDP-Laban een partijcongres, waar de kandidaten definitief worden vastgesteld.