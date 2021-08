Wekdienst 24/8: Paralympische Spelen van start • G7 over Afghanistan

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Paralympische Spelen beginnen in Tokio, met ruim 4400 deelnemende sporters, onder wie 73 Nederlandse atleten. De openingsceremonie is live te zien vanaf 12.50 uur op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl en de app.

In Groningen begint de meerdaagse strafzaak tegen een dansschoolhouder die wordt verdacht van zedenmisdrijven. De 38-jarige dansdocent Khalid A. zou sinds 2015 dertien voornamelijk minderjarige leerlingen hebben verkracht en aangerand of pogingen daartoe hebben gedaan.

De leiders van de zeven grootste westerse industrielanden hebben overleg over Afghanistan. De Britse premier Johnson wil dat de G7 tot een gemeenschappelijke strategie komt voor de evacuaties. Hij zal er bij de Amerikaanse president Biden op aandringen dat zijn troepen het vliegveld van Kabul langer openhouden dan 31 augustus.

PSV speelt in Eindhoven de return in de play-offs van de Champions League tegen Benfica. De formatie moet de nederlaag van 2-1 in de uitwedstrijd in Lissabon zien weg te werken. Als PSV erin slaagt Benfica uit te schakelen, mogen de Eindhovenaren meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Het duel begint om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

Extreme regenval zoals recent in Limburg, België en Duitsland komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook is de neerslag die dan valt heftiger door het veranderende klimaat: er kan 3 tot 19 procent meer regen vallen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waaraan ook Nederlandse onderzoekers hebben meegewerkt.

Een van hen is Sjoukje Philip van het KNMI. Zij benadrukt dat de kans op heftige regenval overal in West-Europa is toegenomen, niet alleen in Nederland. "Of het leidt tot overstromingen hangt van de lokale situatie af. Dus hoe de ondergrond eruitziet, hoe het water kan wegstromen, wat er van tevoren is gebeurd. En ook het landschap, dat bepaalt hoe het water bij elkaar komt en hoe het ook weer wegstroomt."

Ander nieuws uit de nacht:

Rietdekkers schrikken van prijsexplosie: 'Het vervoer is onbetaalbaar geworden': De 340 rietbedekkers in ons land hebben te maken met gigantische prijsstijgingen, doordat containervervoer uit China steeds duurder wordt. Ooit was de prijs 1300 dollar per container, nu is dat 18.000 dollar, zegt een van hen.

Een op de zes pakketjes wordt op verkeerde dag bezorgd: Buitenlandse bezorgdiensten leverden pakketjes het vaakst niet op de afgesproken dag af: bij Bpost, DPD, GLS en UPS gold dat voor 22 procent van de pakketten. PostNL (15 procent) en DHL (13 procent) deden het iets beter.

Proud Boys-leider die BLM-vlag verbrandde krijgt celstraf: Enrique Tarrio werd twee dagen voor de Capitoolbestorming aangehouden in Washington. Toen werd ook munitie gevonden in zijn auto. Een maand eerder hadden leden van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys een vlag van de Black Lives Matter-beweging in brand gestoken.

En dan nog even dit:

Een bijzondere reünie gisteren op het vliegveld van Bologna: de 97-jarige Amerikaanse Tweede Wereldoorlog-veteraan Martin Adler ontmoette daar de Italiaanse Bruno Naldi en zijn zussen Mafalda en Giuliana.

Het bijzondere daaraan? De laatste keer dat ze elkaar zagen was in 1944, toen Adler als jonge militair op de foto ging met drie jonge kinderen. Ze vierden dat de Duitsers waren vertrokken uit het dorp Monterenzio in de provincie Bologna. De kinderen beschouwden de Amerikaan als hun persoonlijke bevrijder. Via sociale media kwamen ze nu opnieuw met elkaar in contact.