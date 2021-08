Dit staat de groep geëvacueerde Afghanen te wachten in Nederland

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp zit inmiddels aan de maximale capaciteit van 500 mensen. Daarom gaan alle nieuwe vluchtelingen naar de noodopvangplek bij de militaire kazerne in Harskamp, of naar het Walaardt Sacré Kamp in Zeist.

Op die laatstgenoemde locatie is volgens het COA plek voor een kleine 400 mensen. "Dat zal niet voldoende zijn", zegt een woordvoerder. "Elke dag komen honderden mensen aan op Schiphol."

Honderden nog op komst

Daarom wordt achter de schermen druk gezocht naar nieuwe plekken om de vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. Er zijn naar schatting nog 700 mensen in Afghanistan, of al onderweg, die Nederland als eindbestemming hebben.

Eenmaal in de opvang moeten de asielzoekers zich registreren. Ook krijgen ze eten, drinken, een bed en medische, psychische en praktische hulp. De Afghanen krijgen op locatie ondersteuning van organisaties zoals het COA, VluchtelingenWerk, de GGD en het Rode Kruis.

IND-team naar noodopvang

Vervolgens moeten de migranten minimaal tien dagen in quarantaine. Zodra die periode voorbij is, kunnen de asielaanvragen beginnen. De IND is voor die screening verantwoordelijk.

Bij uitzondering stuurt de dienst ditmaal een team om op locatie de aanvragen te behandelen, in ieder geval op de kazerne in Zoutkamp. Een team van experts zal aan de hand van gesprekken en onderzoek bepalen wie asiel krijgt en wie niet. Welk beleid de IND daarbij zal hanteren, is nog niet duidelijk.