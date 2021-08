Meerderheid Kamer: geen onomkeerbare stappen onderzoek Peter R. de Vries

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geen onomkeerbare stappen neemt in het onderzoek naar de veiligheidssituatie van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries.

De Kamer wil morgen eerst een brief van de minister met de stand van zaken van het onderzoek. De aanpak van Grapperhaus is ter discussie gesteld door de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi.

De advocaten, Peter Schouten en Onno de Jong, hebben weinig vertrouwen in het onderzoek, dat wordt geleid door topambtenaar Tjibbe Joustra. Die was eerder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de voorloper van de huidige NCTV.

Onafhankelijk

De advocaten willen een breed onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging van sleutelpersonen rond het proces, zoals Peter R. de Vries, die de kroongetuige bijstond. Joustra is volgens hen niet onafhankelijk genoeg. Grapperhaus staat op het standpunt dat Joustra juist wel de juiste kennis en expertise heeft.

De Kamer geeft met de uitspraak een signaal af aan Grapperhaus en wil over de kwestie met hem in debat na het zomerreces.

Peter R. de Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard waarin hij optrad. Hij overleed aan de gevolgen van die aanslag. Bekijk hier een terugblik op het leven van De Vries: