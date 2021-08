Complotdenker Joost K. door Spanje uitgeleverd om bedreiging Van Dissel

Complotdenker Joost K. is door Spanje aan Nederland uitgeleverd. De marechaussee heeft hem opgehaald, bevestigt het Openbaar Ministerie. Hij is een van de drie presentatoren van het onlinekanaal Red Pill Journal en wordt verdacht van het bedreigen van publieke figuren, zoals demissionair premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel.

K. moet in Den Haag terechtstaan. Naar verwachting wordt hij later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist dan of hij in voorlopige hechtenis moet blijven.

Eerder deze maand werd de complotdenker na een zoekactie opgepakt in Spanje. Hij had zich maandenlang schuil gehouden in het oosten van het land. Tegen K. was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

K. wordt verdacht van onder meer bedreiging van en opruiing tot geweld. Zo zei K. over Van Dissel: "Wie geeft hem zijn welverdiende nekschot, die is een held". En over Rutte stelde hij: "We zouden hem eigenlijk moeten opjagen de zee in of waar dan ook". Ook plaatste hij een bewerkte video waarin onder meer Rutte en Van Dissel met een strop om hun nek zogenaamd werden opgehangen.

De andere twee presentatoren van het onlinekanaal zijn ook in beeld bij justitie. De rechtbank droeg hen op te stoppen met hun "vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven".

Compagnons

Tot dusver is alleen Wouter R. veroordeeld. Hij is de hoofdredacteur van het Red Pill Journal en kreeg eind juni negen maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk. R. werd veroordeeld voor het verspreiden van opruiende en bedreigende filmpjes, die onder meer gingen over Van Dissel en de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

