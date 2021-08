'Babyboomerbruggen' toe aan groot onderhoud, veel files en kosten verwacht

De komende jaren zijn veel bruggen en viaducten toe aan grootschalig onderhoud, vernieuwing of vervanging. Veel bouwwerken zijn aan het eind van hun levensduur, of zijn daar zelfs al overheen, blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat aan de NOS heeft verstrekt. Dat betekent dat ze moeten worden vernieuwd of vervangen om te voorkomen dat ze onveilig worden.

25 bruggen en viaducten in het beheer van Rijkswaterstaat hebben hun levensduur al overschreden. In 543 gevallen is nog minder dan een derde van de levensduur over, wat betekent dat ze in de komende decennia moeten worden aangepakt. Het gaat daarbij om 156 bruggen en 387 viaducten.

Rijkswaterstaat bezweert dat de veiligheid niet in het geding is. Maar die onderhoudshausse betekent wel extra files en veel kosten.