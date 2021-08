Johnny Rotten verliest proces over Sex Pistols-nummers in tv-serie

Unaniem beslissingen?

Bij de rechter betoogde Lydon dat beslissingen over het gebruik van muziek van de Sex Pistols altijd unaniem moeten zijn. De andere oud-bandleden beriepen zich echter op afspraken die in 1998 waren gemaakt, waarin is vastgelegd dat een meerderheid van stemmen voldoende is. De rechter geeft hun gelijk.

Jones, die tijdens het proces zei dat hij Lydon "een complete lul" vindt en sinds een reünie in 2008 niet meer met hem heeft gesproken, bezweert dat de serie geen afrekening is met de zanger. "We willen helemaal niemand afkraken", vertelde hij de rechter. "Er zijn ook genoeg complimenteuze stukken in het boek."

Jones erkende dat het juridische getouwtrek met Lydon een reünie in de toekomst onwaarschijnlijk maakt.