De Jonge: het gaat beter in de stadions, maar hossen moet stoppen

Minister De Jonge vindt dat het afgelopen weekend beter ging in de voetbalstadions, maar hij ziet ruimte voor meer verbetering. Volgens de minister zaten de fans dit weekend meer verspreid dan een week eerder, toen in een aantal stadions hele vakken waren gesloten. "Tegelijk zag ik in een aantal vakken dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was."

Morgen hebben de voetbalclubs en burgemeesters overleg om de situatie in stadions te verbeteren. De Jonge denkt dat vooral nog winst is te behalen door seizoenkaarthouders beter te verspreiden en sta-vakken te verbieden. Daardoor moet de spreiding van supporters in de stadions, die voor twee derde bezet mogen zijn, beter gewaarborgd worden.

Op je kont

Demissionair minister van Volksgezondheid benadrukte dat extra regels "altijd nog kunnen". "Maar het gros gedraagt zich heel behoorlijk, dan vind ik rigoureus ingrijpen een grote stap."

De Jonge dreigde voor het weekend met het aanscherpen van de regels als supporters niet beter zouden blijven zitten. "Geplaceerd is een net woord voor op je kont zitten. Dat is dan ook echt de bedoeling", duidde hij de regels voor voetbalwedstrijden, die gelden als geplaceerde evenementen.

Als reactie brachten supporters gisteren een spandoek mee naar het Feyenoordstadion waar de minister de wedstrijd volgde. Te lezen was: "Hugo: zitten en je muil houden".

De aanhangers van Feyenoord en Go Ahead Eagles zongen gebroederlijk dat De Jonge "zijn bek moet houden":