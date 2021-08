Podcast De Dag: Taliban 2.0?

Na een lange zomerstop keert podcast De Dag terug in een wereld waarin de Taliban het opeens weer voor het zeggen hebben in Afghanistan. In tegenstelling tot hun schrikbewind van de jaren 90 willen ze nu met mildere hand regeren, zeggen ze zelf, en mogen vrouwen bijvoorbeeld wel naar school en werken. Maar of dat ook echt zo is, wordt sterk betwijfeld. "Een plan is er nog niet en intern is de Taliban zeer verdeeld, zegt Afghanistandeskundige Martine van Bijlert in de podcast.

Van Bijlert woonde in de hoogtijdagen van het vorige Talibanregime als hulpverlener in Afghanistan en zag van dichtbij op welke manier de radicaal islamitische beweging ingreep in de levens van Afghanen. De angst is dat de geschiedenis zich herhaalt, maar de tijden zijn wel veranderd. De vraag is nu: zijn de Taliban dat ook?

