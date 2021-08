Panjshirvallei brandpunt van weerstand tegen de Taliban

In 33 Afghaanse provincies namen de Taliban in een oogwenk de macht over, maar de laatste blijft verzet bieden. De Panjshirvallei is daarmee het brandpunt geworden van het verzet tegen de radicaal-islamitische machthebbers in het land. Beide zijden pleiten voor een vreedzame oplossing, maar bereiden zich ook voor op strijd.

De provincie mag dan een van de kleinste van het land zijn, het heeft ook een reputatie als het gaat om het weerstaan van vijanden. Nog altijd zijn er de opgeblazen Sovjettanks te zien die er in de jaren 70 en 80 niet in slaagden het gebied te veroveren. Ook de Taliban kregen er in de jaren 90 nooit voet aan de grond.