Drie gewonden bij steekpartij Oud Gastel

Bij een steekincident in het Brabantse dorp Oud Gastel zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie.

De politie kreeg even na 21.00 uur een melding van een incident aan de Koopmansstraat. BN De Stem meldt dat twee ambulances en een traumateam ter plaatse waren. Agenten droegen volgens de krant kogelwerende vesten.

Bij aankomst bleken twee mensen te zijn gestoken. Ook een derde betrokkene raakte gewond. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van de ruzie is onduidelijk. Ook is niet bekend in welke toestand de slachtoffers verkeren.