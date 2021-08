Dodental overstromingen Tennessee naar 22, tientallen vermisten

In het noordoosten van de VS heeft de tropische storm Henri ondertussen ook schade aangericht. De storm kwam gisteren aan land in de staat Rhode Island. Daar, en in staten zoals New York en Massachusetts, heeft de hevige regenval overstromingen veroorzaakt. Meer dan 100.000 mensen zitten zonder stroom. President Biden heeft federale steun toegezegd aan de gedupeerden.

Gisteren werd de noodtoestand afgekondigd in delen van de staat New York en New England, de regio in het uiterste noordoosten van de VS. Autoriteiten riepen inwoners van kwetsbare gebieden op om hun huis te verlaten. In New York City viel zeker 5,69 centimeter regen, een record. Het vorige (4,7 centimeter) dateerde uit 1994.