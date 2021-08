Army Games 2021 van start: 'Één grote pr-actie van Rusland'

In totaal doen er 280 teams mee aan de jaarlijks terugkerende legerspelen. Er zijn ruim tien gastlanden, waaronder Iran, Rusland, Algerije en China.

Dat laatste land houdt drie wedstrijden in de provincie Xinjiang. De keuze voor die plek is opvallend; internationaal is er felle kritiek op de behandeling van Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang. Naar schatting ruim een miljoen van hen zit in interneringskampen. China ontkent dat het gaat om strafkampen en noemt ze opleidingscentra, bedoeld om extremisme aan te pakken.

Ook Rusland ligt internationaal onder vuur sinds de annexatie van de Krim in 2014. De Army Games werden een jaar later in 2015 in het leven geroepen. "Het zal niet toevallig zijn dat dit juist gebeurde in een tijd waarin Rusland internationaal in een steeds groter isolement raakte", sluit Groot Koerkamp af.