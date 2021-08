Meisje van 15 uit Susteren vermist, politie geeft vermist kind alert uit

Kind vermist @Kind_vermist

#VermistKindAlert: INGA ZAK: 15 jaar, meisje vermist sinds 21 AUG uit #SUSTEREN. Inga is 1.50m, blond, draagt neussonde en draagt een grijze broek met wit-paarse blouse. Ze is in het bijzijn van een zwarte labrador en verplaatst zich te voet of per trein https://t.co/AiLYZWj7ig