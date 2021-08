Brandstichting bij Rotterdamse sportschool, buitenkant beklad met anti-lhbti leuzen

Bij een sportschool in Rotterdam is vannacht brand gesticht. Ook is de buitenkant van het gebouw aan de Brielselaan beklad met anti-lhbti leuzen, meldt de politie. Het AD meldt dat het gaat om de sportschool van Paul van Dorst, de voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging De Roze Kameraden, die afgelopen week in het nieuws was.

De politie kreeg rond 0.30 uur meerdere meldingen van de brand. Verscheiden melders hadden een knal gehoord. Volgens de politie zou er iets tegen een rolluik zijn gegooid. De hulpdiensten konden meteen vaststellen dat er sprake was van opzet.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden.

Ook brand in Amsterdam

In een flat in Amsterdam-West heeft deze week ook een brand gewoed die waarschijnlijk het gevolg was van een anti-lhbti-actie. De politie vermoedt dat de brand te maken heeft met de regenboogvlaggen die in de flat hangen.