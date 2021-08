Wekdienst 22/8: Orkaan Henri aan land in VS • Merkel bezoekt Oekraïne

En dan nog even dit:

Sri Lanka voert nieuwe regels in om olifanten te beschermen. In het land leven zo'n 200 getemde olifanten, vaak bij hun rijke eigenaren. Ze worden als huisdier gehouden, ingezet als lastdier of gebruikt om toeristen rond te rijden.

De grote zoogdieren krijgen onder meer het recht om dagelijks 2,5 uur te badderen. Langer dan vier uur per dag werken is niet meer toegestaan en ook mogen er niet meer dan vier mensen tegelijk op de rug van een olifant. Die passagiers mogen daarbij ook niet onder invloed zijn van drank of drugs.

Eigenaren moeten een legitimatiebewijs van hun olifant kunnen laten zien en zorgen dat het dier elk half jaar door een dierenarts wordt gezien.