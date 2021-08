Vliegtuig met 160 mensen uit Afghanistan aangekomen op Schiphol

Op Schiphol is vanochtend een vliegtuig met ongeveer 160 mensen uit Afghanistan aangekomen, maakt het ministerie van Defensie bekend.

Sinds de Taliban Afghanistan in handen hebben, evacueert de regering Nederlanders en Afghanen die gevaar lopen omdat zij bijvoorbeeld voor Nederlandse missies hebben gewerkt. Wie precies in dit vliegtuig zitten is niet bekend.

Vannacht is ook een C-17 vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad Kabul; 86 passagiers in dat vliegtuig hebben Nederland als eindbestemming.

Ambassadepersoneel op vliegveld Kabul

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteren dat bijna alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade veilig zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. De groep van 207 mensen wordt met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Tot nu toe zijn vier militaire evacuatievluchten in Nederland geland.

Vrijdag zei demissionair minister Kaag dat er nog meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan zijn. Hoeveel dat er nu nog zijn is niet bekend.

In deze video leggen we uit wat de situatie op het vliegveld zo ingewikkeld maakt: