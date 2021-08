Nieuwe vlucht landt op Schiphol, nu 368 mensen vanuit Kabul geëvacueerd

Gisteren zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag dat er nog meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan zijn. Afgelopen week was er onder meer vanuit de Tweede Kamer forse kritiek op het Nederlandse evacuatiebeleid. Kaag gaf in een debat toe dat de situatie verkeerd is ingeschat.

Sinds woensdag hebben de Nederlandse autoriteiten een zogenoemde luchtbrug ingesteld voor evacuaties. Die dag kwam een militair C-17-toestel met 35 passagiers aan, onder wie Nederlanders. Gisteren landde een Airbus A330 met 180 passagiers.

Ook morgen staan meerdere vluchten gepland, meldt het ministerie. De vluchten gaan niet direct van Kabul naar Nederland, er is altijd eerst een tussenstop in een volgens Defensie veilig land.

Vluchtelingen in Zoutkamp

Gisteren kwamen de eerste evacués aan bij de opvanglocatie in Zoutkamp, Groningen. Sindsdien zijn er volgens de laatste cijfers 78 Afghaanse vluchtelingen opgevangen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. In totaal is er plek voor 540 mensen in het militaire complex.

Ook voordat de Taliban de macht overnamen zijn er mensen naar Nederland overgebracht. Volgens Defensie zijn 111 Afghaanse tolken al langer met hun gezin in Nederland. In totaal gaat het om 500 mensen, de meesten zijn sinds 2018 gearriveerd.