Dna-doorbraak in meer dan dertig jaar oude moorzaak Budel

Na meer dan dertig jaar komt er weer beweging in de onopgeloste moordzaak van de 32-jarige Wies Hensen uit het Brabantse Budel. Met de nieuwste technieken heeft de politie een dna-profiel kunnen opmaken van de vermoedelijke dader. Hensen werd in 1989 vermoord en achtergelaten in Dommelen, ten zuiden van Eindhoven.

De politie is samen met het Nederlands Forensisch Instituut al langer bezig om oude moordzaken alsnog op te lossen. De nieuwste technieken maken het mogelijk om uit oud sporenmateriaal - hoe beperkt ook - een dna-profiel van een verdachte samen te stellen. Zoals bij de moord op Wies Hensen.

Op 29 augustus is het precies 32 jaar geleden dat de vrouw verdween, meldt Omroep Brabant. Hensen ging die dinsdagavond naar de kermis. Een dag later werd haar lichaam gevonden in Dommelen. Ze lag naakt in een sloot en was door verstikking omgebracht. De politie vermoedt dat de moordenaar een seksueel motief had.

Aan de hand van een rechercheur

Kort na de moord werden op het lichaam en de kleding van Hensen dna-sporen van de moordenaar aangetroffen. "Door verbeterd dna-onderzoek hebben we nu een dna-profiel kunnen maken", aldus de politie. "Dit dna-profiel is van een man en lijkt van de dader te zijn."

De politie hield het niet bij dna-onderzoek alleen. In deze coldcase is voor het eerst ook de plek nagebootst waar het lichaam van de vrouw werd aangetroffen. Dat gebeurde met speciale 360' fotoapparatuur waarmee rondom gefotografeerd wordt. Aan de hand van een forensisch rechercheur kan iedereen de plek door een VR-bril bekijken. Tijdens de jaarlijkse kermis die volgende week zaterdag begint in Budel, zet de politie een mobiel lab neer en kan iedereen die beelden bekijken.

Eerdere verdachten vrijgepleit

De politie heeft het nieuwe dna-profiel door de computer met alle verdachten van de afgelopen ruim dertig jaar gehaald. Dat gebeurde niet alleen in Nederland maar ook in België en Duitsland, aldus een woordvoerder van de politie. Dat leverde geen match op. Wel bleek overduidelijk dat drie mannen die eerder in verband met de moord op Hensen zijn aangehouden, niets met de zaak te maken hebben.

Ondanks alles is de dader (of daders) dus nog niet gevonden. Maar het wordt wel steeds duidelijker waar hij gezocht moet worden. Eerder constateerde de politie al dat Wies Hensen die avond de kermis verliet met twee onbekende mannen. Een van hen had blond, krullend haar. Waarschijnlijk kwamen ze niet uit Budel: vanwege de plek waar het lichaam werd gevonden, vermoedt de politie dat de verdachten uit Valkenswaard komen.

Beloning verdubbeld

De politie wil het net om de dader(s) nu verder sluiten. Vandaag begint een campagne, zowel via sociale media als met posters en flyers in Budel, Valkenswaard en omgeving. Er komt een vierdelige podcast, waarin onder anderen de zus en een nichtje van Wies aan het woord komen. De beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de dader(s) is verdubbeld tot 30.000 euro.

De politiewoordvoerder sluit ook een verwantschapsonderzoek niet uit. Maar volgens hem is het nu "juridisch gezien lastig" om zo'n onderzoek te doen waarbij een (grote) groep mannen wordt opgeroepen om dna-materiaal af te geven.