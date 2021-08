PvdA en GroenLinks gaan als één team verder in formatiegesprekken

De PvdA en GroenLinks gaan samen een inzet voor de formatiebesprekingen formuleren. Dat hebben de partijleiders Klaver en Ploumen besloten.

PvdA-leider Ploumen zegt dat zij als één onderhandelingspartij aan de formatietafel gaan zitten met een gezamenlijk eisenpakket. Hoe dat precies gaat moet nog worden uitgewerkt. Ploumen: "Hoe het verder gaat de komende weken, daar moeten we 'werkende weg' achter komen. Maar we doen dit want wij geloven hierin."

GroenLinks-leider Klaver: "De samenwerking is intenser geworden en het vertrouwen tussen de fracties is gegroeid. We zetten nu een volgende stap in de linkse samenwerking." Dat wordt dus een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie. En over de inzet van de onderhandelingen wordt overlegd in een gezamenlijke 'gelegenheidsfractie' die zal bestaan uit zeventien Kamerleden.

Niet voor Mark Rutte

De twee partijleiders vinden dat zij de belofte om elkaar in de formatie niet los te laten, in de praktijk moeten gaan uitvoeren. "We willen niet uit elkaar gespeeld worden", zegt Klaver. Hij bestrijdt het beeld dat de twee partijen dit doen op suggestie van de VVD. "Ik sta hier niet voor Mark Rutte."

Beide partijleiders hebben het voornemen om hun leden en achterban over het besluit te laten meepraten. De PvdA houdt volgende week een politieke ledenraad, kondigde Ploumen aan.