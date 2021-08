Weinig besmettingen in stadions waar niet iedereen op vaste zitplaats bleef

Recente voetbalwedstrijden met tienduizenden bezoekers in Amsterdam en Rotterdam waar niet iedereen op zijn kont zat, hebben 'slechts' tientallen nieuwe coronabesmettingen opgeleverd. Dat blijkt uit een analyse van de GGD's in die steden op verzoek van de NOS. "Dit is relatief weinig en bovendien te verwachten", zegt een woordvoerder.

Zo zijn aan de wedstrijd Ajax - Leeds (4-0) met 25.000 bezoekers 22 nieuwe besmettingen te linken. Andere wedstrijden in de Johan Cruijff Arena en in De Kuip hebben "slechts enkele nieuwe besmettingen" opgeleverd. Hierbij plaatst de GGD de kanttekening dat mogelijk niet iedereen zich meldt of weet waar de besmetting is opgelopen.

Voetbalfans lijken dus nog geen besmettingshaarden te hebben veroorzaakt, ondanks videobeelden waarop te zien was dat de supporters niet allemaal op hun vaste zitplaats bleven zitten. Ook waren de supporters niet in alle gevallen goed verspreid over het stadion. Dat was gedaan om "de beleving van de supporters " te verbeteren, zei Feyenoord.

De volle tribunes, dansende fans en lange rijen bij wc's en de ingang riepen met name bij de cultuursector boosheid op. Zij vinden onder andere de vaste zitplaats-regel een beperking om festivals te organiseren en noemen het oneerlijk dat voetbalsupporters zich wel mogen uitleven. De sector demonstreert morgen in verschillende steden.

Hoe kan het, vraagt ook muzikant Jett Rebel zich af, dat duizenden voetbalfans wel de stadions in mogen?