Vaste zoobezoeker moet chimpansee met rust laten: 'Dat beest houdt van mij'

Een vaste bezoeker van de Zoo Antwerpen is per brief vriendelijk doch dringend verzocht chimpansee Cita met rust te laten. Volgens de dierentuin is dat beter voor het welzijn van de 38-jarige aap, schrijven Belgische media.

De vrouw om wie het gaat, snapt niet wat het probleem is. "Dat beest houdt echt van mij en ik van hem. Waarom zou je dat afnemen?", vraagt Adie Timmermans zich hardop af in een interview met het Nieuwsblad.

Timmermans zegt geen kwaad te zien in haar bezoekjes aan Cita: