Man gewond naar ziekenhuis na steekincident in Heukelom

In het Brabantse Heukelom is vanmiddag een man neergestoken. De politie vond hem na een melding in de omgeving van de Sparrendreef. De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Volgens Omroep Brabant zou hij in zijn borst en been zijn gestoken terwijl hij door een bos liep met zijn hond. Hij zou daarna zelf richting de rand van het bos zijn gelopen.

Een woordvoerder van de politie kan alleen bevestigen dat er een gewonde man is gevonden die een hond bij zich had. Er wordt sporenonderzoek gedaan en met buurtbewoners gesproken. Er is nog niemand aangehouden.