Banken mogen informatie over fraudeurs met elkaar delen

Banken en andere financiële instellingen mogen gegevens over fraudeurs met elkaar gaan uitwisselen. Ze moeten zich daarbij wel aan strenge regels houden, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaald.

Fraudeurs zijn vaak bij meerdere banken actief, maar dat wisten die banken niet van elkaar, omdat ze vanwege de privacyregels geen informatie mochten delen.

Als de banken toezeggen zich te houden aan het protocol dat nu is opgesteld, krijgen ze een vergunning van de AP en mogen ze wel gegevens gaan uitwisselen. Zo mogen ze voortaan bij het aannemen van een nieuwe klant andere banken vragen of die klant bij hen in het frauderegister staat.

Vermelding heeft grote gevolgen

Klanten moeten wel weten dat ze in het register staan en ze moeten bezwaar kunnen maken, omdat een vermelding grote gevolgen heeft. Zo kunnen fraudeurs geen verzekering of lening aanvragen. Als banken en andere financiële instellingen zich niet aan de regels houden, kan de AP de vergunning intrekken.

"Er komt geen centrale database of zwarte lijst waarin gezocht kan worden naar details over incidenten. Bij elke vraag moeten de instellingen afwegen of het noodzakelijk is om de gegevens te verstrekken of te ontvangen", zegt AP-bestuurder Katja Mur.