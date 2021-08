Dit zijn de machtige vrienden van de Taliban

Pakistan

Er klonk gejuich in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, toen de Taliban Kabul binnenreden. In meerdere Pakistaanse steden deelden gelijkgestemden snoepjes uit aan voorbijgangers. "Het is een bevriend regime en dat is het altijd geweest", vertelt Zuid-Azië specialist Olivier Immig. "Pakistan heeft in 1994 al geholpen met de oprichting van de Taliban." Sindsdien steunen ze de Taliban, openlijk en in het geniep, via de machtige Pakistaanse inlichtingendienst.

Talibanstrijders zijn in Pakistan getraind, het land fungeert als uitwijkplek voor kopstukken en er gaan wapens en geld de grens over. Toch is het bondgenootschap niet helemaal zonder zorgen. "Pakistan heeft zelf heel veel extreme groeperingen en de angst is dat die zich door de overwinning van de Taliban gaan roeren en dat dat in Pakistan leidt tot meer onrust en geweld", aldus Immig.

Niet alleen etnisch en religieus verwantschap speelt een rol bij de relatie tussen Pakistan en de Taliban. Ook buurland en aartsvijand India is een belangrijke factor. De Indiase regering heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede relatie met de regering van president Ghani, om zo hun invloed in Afghanistan uit te breiden.

"Pakistan wil voorkomen dat Afghanistan binnen de Indiase invloedssfeer komt. Mocht er ooit weer oorlog tussen India en Pakistan komen, wat volgens velen in Pakistan lange tijd een reële optie was, dan is een bevriend regime in Kabul van strategisch belang", zegt Immig. India wilde nooit iets met de Taliban te maken hebben. Nu de extremistische groepering de macht heeft gegrepen, lijkt de rol van India, in ieder geval voorlopig, kleiner te worden.

