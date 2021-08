Grondstofprijzen beginnen weer te dalen

Record na record sneuvelde dit jaar op de grondstoffenmarkt. Maar inmiddels beginnen de prijzen weer te dalen. Met name ijzererts, koper en olie werden vandaag opnieuw een stuk goedkoper op de beurzen.

De ijzerertsprijs staat na de nieuwe koersval zo'n 40 procent lager dan eind juni. En een vat Brent-olie kostte aan het einde van de middag 66 dollar. Dat is de laagste prijs sinds mei.

China bouwt staalproductie af

Beleggers lijken schuwer geworden door berichten uit China en de Verenigde Staten. In de VS werden gisteravond de notulen van de centrale bank gepubliceerd. Daaruit maakten beleggers op dat de Federal Reserve wil beginnen met het afbouwen van de noodsteun.

Uit China kwamen tegenvallende economische groeicijfers. Omdat het land een grootgebruiker is van allerlei grondstoffen, houden beleggers dat soort berichten nauwlettend in de gaten. Dat geldt ook voor een andere ontwikkeling uit China: het terugschroeven van de staalproductie.

Het land wil de staalsector al langer laten krimpen vanwege de enorme milieuvervuiling. Nu deze week bleek dat de Chinese productie in juli aanzienlijk lager lag dan in juni, lijken beleggers in te zien dat de plannen menens zijn.

De bouw merkt nog niets

In het voorjaar stegen de grondstofprijzen nog extreem. Met als gevolg dat bouwers voor ook hun bouwmaterialen flink meer geld moesten neertellen. Met name hout en staal werden veel duurder.

"Je ziet ook de wereldwijde houtprijzen nu weer wat dalen. Die liggen nog altijd hoger dan voor corona, maar de extreme piek is eruit", zegt Madeline Buijs, econoom van ABN Amro. "Maar het duurt altijd even voordat je dat op de Nederlandse markt merkt. De invoerprijzen van staal en hout zijn nog steeds aan het stijgen."