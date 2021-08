Verdacht pakketje in Utrecht blijkt loos alarm, treinverkeer uren stil

Station Lunetten in Utrecht is enkele uren ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. Na onderzoek bleek het loos alarm te zijn. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch was stilgelegd, maar wordt nu weer opgestart.

Het pakketje werd rond 16.40 uur gevonden. Daarna werd het station op last van de politie ontruimd. Naast de politie was ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plekke om het pakketje te onderzoeken, meldt RTV Utrecht. Rond 19.00 werd duidelijk dat het pakketje ongevaarlijk was.

De politie onderzoekt nu wie de afzender is van het pakketje. "Het lijkt te gaan om een bewuste actie, dat nemen we hoog op aangezien het treinverkeer hierdoor ontregeld is geraakt", zegt een woordvoerder van de politie. "We onderzoeken nu camerabeelden waarop te zien is dat iemand het pakketje neerlegt."