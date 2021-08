Tolken moesten langs Taliban om paspoort bij Nederlandse ambassade te halen

"Ik heb mijn paspoort en mijn trouwakte op 8 augustus op de Nederlandse ambassade ingeleverd, zodat ik afgelopen dinsdag met een passagiersvlucht weg had kunnen vliegen," zegt de tolk die met de NOS sprak. Hij wil niet dat zijn naam bekend wordt, omdat hij vreest dat dat negatieve gevolgen kan hebben voor een asielaanvraag.

Afgelopen maandag, de dag nadat de Taliban Kabul volledig hadden ingenomen, probeerden hij en veel andere tolken via het vliegveld weg te komen. Maar hij stond er dus zonder zijn paspoort. "Een vrouw van de Nederlandse ambassade vertelde me dat ze aan het luchtvaartpersoneel zou doorgeven dat ik geen paspoort had, zodat ik door zou kunnen lopen." Dat lukte in alle chaos niet.

Dat geldt ook voor een tolk die contact heeft met Jan Gras, een Nederlander die zich inzet om Afghaanse tolken naar Nederland te halen. "Hij is met z'n gezin naar het vliegveld gegaan op maandag, omdat daar een vlucht voor hem zou zijn. Dat lukte niet, waarna hij is ondergedoken in Kabul. Zonder papieren, want die lagen op de Nederlandse ambassade."

Beide tolken kregen dinsdagavond bericht van de Nederlandse ambassade. Nederlandse ambassade-medewerkers waren toen al niet meer aanwezig in Kabul en in de ambassadewijk wemelde het van de Taliban. Toch moesten de tolken op woensdagochtend juist daar hun paspoort ophalen.

'Ik had geluk dat ze mijn tas niet doorzochten'

De tolk die anoniem wil blijven: "Ik had eigenlijk afgesproken op een afstandje van de ambassade, maar daar was niemand. Dus ik belde met degene die me het paspoort zou geven. Ik moest naar de ambassade zelf komen. Daar was hij en hij gaf de documenten aan me."

Op de weg naar de ambassade stelden de Taliban geen vragen, maar toen de tolk zijn paspoort al had, ging het alsnog bijna mis. "Ze vroegen wat ik in de ambassadewijk deed. Ik zei ze dat ik een ziekenhuis zocht en dat accepteerden ze gelukkig. Ze wezen me de weg. Ik had geluk dat ze mijn tas niet doorzochten."

Ook de tolk die contact heeft met Jan Gras kreeg vragen van de Taliban. "Hij was daar met zijn vrouw en kinderen en kreeg de vraag waar hij vandaan kwam. Wat hij precies verteld heeft, weet ik niet, maar hij mocht doorlopen."

Zowel de tolk als Jan Gras spreekt van geluk dat de Taliban de paspoorten niet hebben opgemerkt. De tolk: "Als de Taliban de ambassade binnen waren gegaan dan hadden ze die paspoorten kunnen vernietigen. Of ze hadden het tegen me kunnen gebruiken dat mijn paspoort daar lag."

"Wij waren bang dat de paspoorten zouden worden vernietigd," zegt Jan Gras. "Om het vliegveld op te komen heb je een paspoort nodig."

Geen reactie ministerie

Het is onduidelijk hoeveel paspoorten er op de Nederlandse ambassade hebben gelegen. De NOS heeft de ervaringen van de tolken voorgelegd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar dat laat weten dat het geen mededelingen kan doen over deze kwestie. Betrokkenen zeggen wel dat er nu geen paspoorten meer liggen op de ambassade.

De inmiddels ondergedoken tolk die met de NOS sprak is blij dat hij zijn paspoort terug heeft en probeert nu vooral opnieuw contact te krijgen met de Nederlandse autoriteiten. "Ik word gebeld door Nederlandse nummers, maar de lijnen zijn slecht. Als ik dan terug probeer te bellen krijg ik niet de juiste mensen aan de lijn en het is ook nog eens heel duur. Nederland heeft vast nog lokale medewerkers, laat hen met mij bellen. Dan kunnen we makkelijk communiceren. Ik wil informatie over de vluchten die nu gaan."